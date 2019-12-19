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اقتصاد

افتتاح معرض جدة التجاري الدولي 2019

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:32 ص
افتتاح معرض جدة التجاري
افتتاح معرض جدة التجاري الدولي 2019
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وكالات
انطلقت اليوم فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمعرض جدة التجاري الدولي 2019، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، بمشاركة أكثر من 260 شركة ومصنعا من كبريات الشركات الدولية , تمثل المملكة العربية السعودية والصين وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وتركيا.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي، عقب افتتاحه المعرض بأهمية المعرض، الذي يعتبر أبرز وأقدم المعارض التجارية الموجودة في المملكة ، مشيرًا إلى أن هذا المعرض يلقى إقبالًا كبيرًا من شركات وطنية ومحلية وشركات صناعية من مختلف دول العالم خاصة وأنه يحظى بسمعة كبيرة.

وقام نائب رئيس مجلس غرفة جدة بجولة تفقدية شملت أرجاء المعرض، مفتتحًا المعرض الفني للقنصلية الصينية، بحضور القنصل العام الصيني , والقنصل العام البنجلاديشي , وعدد كبير من المشاركين في المعرض من الشركات العارضة وتجار التجزئة.

ويضم المعرض أجنحة دولية من أهمها الصين وبنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا وتركيا التي ستعرض من خلالها الصناعات الخفيفة والمتوسطة لدولهم منها: مواد وأجهزة البناء، التصاميم الداخلية، صناعات خشبية المفروشات، الأقمشة والملابس وسائل السلامة والأمن، مستلزمات المطابخ والحمامات، التموين وتجهيزات الفنادق، التغليف والطباعة، مستلزمات المنزل والأجهزة الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، الصناعات الجلدية، الحرف اليدوية.
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