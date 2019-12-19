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تكنولوجيا

خطة جديدة من هواوي الصينية لهزيمة العقوبات الأمريكية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:59 ص
صدى البلد
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محمد علي
صرح "ليانج هوا"، رئيس شركة هواوي الصينية، بأن شركته تعمل على خطة جديدة لنقل بعض أعمالها إلى خارج أمريكا إلى دول المجموعة الأوروبية، في هروبٍ من الشركة من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وعلى الشركة العملاقة. 

ومن باريس، قال رئيس شركة هواوي ليانج هوا، "نخطط لتصنيع المكوّنات الخاصة بنا في موقع إنتاج في أوروبا مستقبلا". 

وأضاف "نجري دراسة جدوى لفتح مصنع في أوروبا من أجل ذلك.. سيعتمد اختيار البلد على هذه الدراسة".

ورغم عدم وجود جدول زمني لذلك، فإن "ليانج"، أشار إلى أنه "قد يحدث سريعا جدا".

وأكد رئيس هواوي "في مجال تكنولوجيا 5 جي (الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة)، لم نعد نعتمد على الشركات الأمريكية للحصول على إمدادات الشرائح (الإلكترونية) وغيرها من المكونات".

وكان ترامب أمر الشركات في بلاده بالتوقف عن التعامل مع هواوي، لكن ليانج كرر نفي الشركة للاتهامات بأنها أداة في أيدي المخابرات الصينية.

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