رغم الأزمات.. بورصة بيروت تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.02% أي ما يعادل نصف نقطة، ليقفل عند مستوى 761.28 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفا و507 أسهم، بقيمة 357 ألفا و834 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 20 صفقة.



كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و521 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و520 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.



كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع.



وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر5 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 5ر701 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين صفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 5ر2 مليار جنيه.



وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22ر1 % ليبلغ 99ر13793 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 62ر0 % مسجلًا 36ر530 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 8ر0 % لينهي التعاملات عند 92ر1392 نقطة.