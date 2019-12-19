AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رغم الأزمات.. بورصة بيروت تغلق على ارتفاع

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
مؤشّر بورصة بيروت
مؤشّر بورصة بيروت
Advertisements
وكالات
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.02% أي ما يعادل نصف نقطة، ليقفل عند مستوى 761.28 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 24 ألفا و507 أسهم، بقيمة 357 ألفا و834 دولارًا أمريكيًا، نفّذت خلال 20 صفقة.

كما ارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و521 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و520 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.

كما سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر5 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 5ر701 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 3 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين صفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 5ر2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22ر1 % ليبلغ 99ر13793 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 62ر0 % مسجلًا 36ر530 نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 8ر0 % لينهي التعاملات عند 92ر1392 نقطة.
Advertisements

ترشيحاتنا

شوقي غريب يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة أحمد بلال ومصطفى محمد.. فيديو

مشادة بين كلوب ومدرب مونتيري في منافسة مونديال الأندية.. وقرارين للحكم ضدهما

بالاشتراك مع ابنة عامر منيب.. نجل أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد ..شاهد

طعنة جديدة للقضية الفلسطينية.. دولة أوروبية تدعو لنقل سفارتها إلى القدس

اخبار النادي الأهلي | كهربا أساسي أول يناير.. وعرض إيطالي لـ رمضان صبحي

أمام الإتحاد السكندري..الأهلي يدرس الدفع بـ محمود متولي في مركز الوسط المدافع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سقوط مروع لسيارة لحظة انهيار طريق جبلي في السعودية

فرصة العمر.. مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش والعمل بها

بـ فستان مخملي محتشم.. نانسي عجرم تتألق في الرياض