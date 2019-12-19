اليوم .. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات الخطوط البريطانية بعد توقف 4 سنوات

يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم، الخميس، أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية القادمة من بريطانيا وعلى متنها 168 راكبًا، بعد انقطاع دام لنحو أربع سنوات منذ حادث الطائرة الروسية المنكوبة فوق سيناء.



ومن المقرر أن يستمر التشغيل بواقع رحلة أسبوعيًا حتى شهر مارس 2020 ، وذلك تزامنًا مع الحركة السياحية المتزايدة التى تشهدها شرم الشيخ خلال الموسم الشتوى الحالى.



قالت مصادر مطلعة بمطار شرم الشيخ الدولي إن إدارة المطار تستعد غدا الخميس، لاستقبال أول رحلة التي تصل الساعة 2 عصرا من مدينة برمنجهام، أشارت المصادر إلى أن فريق العلاقات العامة بالمصرية للمطارات ينهي كافة التجهيزات لاستقبال الطائرة في احتفالية يحضرها عدد من المسؤولين بالطيران المدني ومنظمي الرحلات البريطانية .



يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولى حصل على تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية ( ISO 9001_ 2015 ) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة، والذى يعد مقياسًا للتقييم الفعلى للأداء وتطبيق أسس ومبادئ الجودة الشاملة ويأتى هذا وفقًا لأهداف وخطط تطوير منظومة المطارات المصرية.