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محافظات

محافظ الدقهلية: رصف شارع الدراسات بعد انتهاء أعمال المرافق به

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:04 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وسط عمال النظافة بحي شرق وغرب المنصورة للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام على التوالي، مستوى النظافة وتوجه الليلة إلى شارع الدراسات بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه سيتم رصف شارع الدراسات فور الانتهاء من أعمال المرافق به ، ووجه رئيس حي شرق بترميم آثار حفر بشارع الجيش ورد الشيء لأصله، ورفع مخلفات هدم بناصية شارع الدراسات على نفقة صاحبها ، حتى لا تكون نواة لتجمعات القمامة.

وأكد المحافظ لرئيسي حي شرق وغرب المنصورة أنه لن يغادر المكان حتى يرى الشارع كما يجب أن يكون، وقال "مش لازم انزل عشان تنضفوا الشارع" وطلب توزيع العمال على مجموعات تجوب شارع الدراسات على الجانبين.

ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيسي حي شرق وغرب بعمل الورديات معا من الساعة السادسة مساءً حتى الصباح، وأكد على رئيس حي شرق رفع كفاءة الانارة بشارع الدراسات.

وطلب محافظ الدقهلية من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإيداع أحد المواطنين وجده في نهاية شارع الدراسات ممن بلا مأوى في إحدى دور الرعاية وتوفير كافة أنواع العلاج اللازم له.
محافظ الدقهلية: رصف شارع الدراسات بعد انتهاء أعمال المرافق به
محافظ الدقهلية: رصف شارع الدراسات بعد انتهاء أعمال المرافق به
محافظ الدقهلية: رصف شارع الدراسات بعد انتهاء أعمال المرافق به
محافظ الدقهلية: رصف شارع الدراسات بعد انتهاء أعمال المرافق به
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