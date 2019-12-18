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منوعات

شاهد.. عشاق الضاد يحتفلون بـ #اليوم_العالمي_للغة_العربية

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:54 م
من تغريدات #اليوم_العالمي_للغة_العربية
من تغريدات #اليوم_العالمي_للغة_العربية
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أماني إبراهيم
«هذه لغتي ومعجزتي، عصا سحري، حدائق بابلي ومسلتي، وهويتي الأولى، ومعدني الصقيل، ومقدس العربي في الصحراء، من القوافي كالنجوم على عباءته، ويعبد ما يقول، لا بد من نثر إذا، ابد من نثر إلهي لينتصر الرسول» بـ جمل مأثورة، وأبيات شعر، احتفل محبو اللغة العربية حول العالم بيومها العالمي.

«إن الذي ملأ اللغات محاسنا.. جعل الجمال وسره في الضاد» دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي وسم #اليوم_العالمي_للغة_العربية" يحمل الكثير من العبارات والجمل من لغة الضاد التي تعد أكثر اللغات السامية تحدثا بالعالم ومن ضمن ما نشروه صورة كتب بها: "من عجائب اللغة العربية هذه الأبيات تقرأ من اليمين في المدح ومن اليسار في الذم".

والأبيات للمتنبي وهي: "حلموا فما ساءت لهم شيم، سمحوا فما شحت لهم منن، سلموا فلا زلت لهم قدم، رشدوا فلا ضلت لهم سنن".

فيما كتبت أخرى معجزة اللغة العربية وهي كلمة واحدة لها خمس معاني باختلاف التشكيل فقط، وشاركت فتاة أخرى ببيت شعر يعبر عن جمال اللغة العربية: "ما ضرك لو كنت مَرهَمي يا مُر همّي.. فلتقُل مرحبًا أو مُر حُباَ وأحيني".
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