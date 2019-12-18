أزمة جديدة تضرب فريق المنيا في القسم الثاني

ضربت أزمة المستحقات المالية استقرار الفريق الأول بنادي المنيا بعد تحقيق الفوز علي فريق البنك الأهلي بالجولة التاسعة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وصرح طارق السيد المدير الفنى للفريق بأنه يسعي جاهدا لحل هذه الأزمة لتوفير الاستقرار بين جدران النادي ومواصلة النتائج الجيدة بعد تحقيق الفوز بثنائية علي فريق البنك الأهلي .



وأكد السيد أن الأزمة تتمثل في تأخر صرف مستحقات اللاعبين والمرتبات بسبب وجود أزمة مالية بالفريق.



واختتم طارق السيد حديثه بأنه وعد اللاعبين بحل هذه الأزمة لمواصلة الاستقرار بالفريق ومواصلة النتائج المتميزة وتحقيق حلم جماهير المنيا.