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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: مستعد لتقديم الوثائق والإدلاء بشهادتي في قضية عزل ترامب

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 10:51 م
بومبيو
بومبيو
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قسم الخارجي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن استعداده للتعاون مع التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب "وفق القانون".

وأكد بومبيو للصحفيين، اليوم الأربعاء، استعداده لتقديم الوثائق والإدلاء بشهادته في جلسات الاستماع أمام مجلس الشيوخ، "في حال كان ذلك مناسبا ومطلوبا وفق القانون".

وجاءت تعليقات بومبيو في الوقت الذي تجري فيه بمجلس النواب مناقشة ملف عزل ترامب، الذي يتهمه الديمقراطيون بتجاوز الصلاحيات واستدراج تدخل أجنبي في الانتخابات الرئاسية.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب في ختام المناقشات على مادتين في ملف عزل ترامب، وفي حال إقراره، سيتم إحالته إلى مجلس الشيوخ.
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