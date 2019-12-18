بـ هوت شورت وبوت.. سارة نخلة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

أطلت سارة نخلة على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت هوت شورت أسود ونسقت معه بلوزة ذات أكمام ولكنها اتسمت بنقوش باللون الفضى اللامع.





وانتعلت سارة نخلة بوت طويل باللون الجملى، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسسوارات.





واعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.





يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.





وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.