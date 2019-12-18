ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ هوت شورت وبوت.. سارة نخلة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:48 م
سارة نخلة
سارة نخلة
Advertisements
محمد بدران
أطلت سارة نخلة على جمهورها بإطلالة مثيرة، وارتدت هوت شورت أسود ونسقت معه بلوزة ذات أكمام ولكنها اتسمت بنقوش باللون الفضى اللامع.

وانتعلت سارة نخلة بوت طويل باللون الجملى، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسسوارات.

واعتمدت سارة نخلة على خصلات شعرها الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة.

يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.

وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.

بـ هوت شورت وبوت.. سارة نخلة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور.. صور
بـ هوت شورت وبوت.. سارة نخلة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور.. صور
بـ هوت شورت وبوت.. سارة نخلة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور.. صور
بـ هوت شورت وبوت.. سارة نخلة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور.. صور
بـ هوت شورت وبوت.. سارة نخلة تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس كاجوال.. مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

من رانيا يوسف ومي عمر لـ زوجة عماد متعب.. أبرز 10 إطلالات للمشاهير خلال أيام

بفستان لامع .. مايا دياب تستعرض رشاقتها فى دبى

بملابس شتوية.. سارة نخلة تتألق فى باريس

من باريس.. سارة نخلة تتألق أمام برج إيفل

بـ جيب قصير.. سارة نخلة تتألق فى باريس

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة | حسم موقف عماد النحاس من تدريب بيراميدز .. وهل ينتقل مدافع الزمالك للأهلي؟

غبي منه فيه.. لص يسرق 30 كيس جمبري من سوبر ماركت | ويخبئها في ملابسه | شاهد

أحمد موسى يكشف رسالة حسني مبارك له عن شرم الشيخ | فيديو

أخبار الفن | هل تزوجت سمية الخشاب سرًا؟.. صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية

محمد صلاح يحصد لقب رجل المباراة بعد قيادة ليفربول للفوز على مونتيري

على طريقة رانيا يوسف | بيونسيه بدون بطانة في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور