الأزهر يكرم مدرب منتخب مصر للكاراتيه بعد منحه وسام الرياضة من الرئيس

كرم مجلس كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور محمود صديق، عميد الكلية نائب رئيس جامعة الأزه ر، والدكتور خيري عبدالحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، البطل الدكتور محمود مصطفى، مدرب منتخب مصر للكاراتيه للشباب والناشئين، والذى كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي ومنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى.









وكان الدكتور محمود مصطفى متفوقا منذ نعومة أظفاره، وتدرج في التعليم الأزهري حتى حصل على الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1996، وكان من أوائل الجمهورية، والتحق بكلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكان من العشرة الأوائل على دفعته، وحصل على بكالوريوس الصيدلة بجامعة الأزهر عام 2001.





وقال الكابتن محمود مصطفى –خلال تكريمه-: فخور بانتمائي لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، معربا عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم والتقدير الذي حظي به اليوم من جامعته وأساتذته، مشيرا إلى أن هذا الاحتفاء يدل على مدى اهتمام الجامعة بأبنائها وتقديرهم لأهمية دور الرياضة في بناء المجتمعات.





من جانبه رحب مجلس كلية طب الأزهر بابن الجامعة البار، مشيدا بدوره في رفع علم جمهورية مصر العربية في جميع المحافل الدولية، مثمنين إخلاصه وحبه لوطنه وأزهره، مؤكدين أنه نموذج مشرف تعتز به جامعة الأزهر، ومصدر إلهام لملايين شباب وطننا الغالي ومثل يحتذى به في الجد والاجتهاد والتفوق والتميز على كافة المستويات الأخلاقية والعلمية والعملية.





جدير بالذكر أن الدكتور محمود مصطفى يشغل وظيفة طبيب صيدلي باللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.





يشار إلى أن الدكتور محمود مصطفى، بدأ رحلته مع الرياضة منذ فترة الطفولة فلعب الكاراتيه وكان بطل القاهرة وبطل الجمهورية والتحق بمنتخب مصر للكاراتيه وحقق العديد من البطولات الدولية والإفريقية والعربية والبحر المتوسط وبطولة العالم.



