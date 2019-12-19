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تعليم

خطوات التقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» بالأزهر الشريف

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
صدى البلد
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محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف، عن خطوات التقدم لامتحانات «أبناؤنا فى الخارج»، ويقوم ولى الأمر بطباعة نموذج إثبات القيد من بوابة الأزهر الإلكترونية- موقع «أبناؤنا» فى الخارج ويتوجه إلى المعهد المقيد به الطالب لتحرير إثبات القيد للعام الحالى وكذلك بيان درجات الطالب فى العام السابق.

وحظر الأزهر الشريف، على المعهد تسليم نسخة من كشوف رصد درجات الطالب إلى ولى الأمر ويتم تحرير بيان الدرجات فى ورقة منفصلة ومن واقع كشوف الرصد، ثم يتقدم ولى الأمر بإقرار للمعهد بأن نجله مرافق له بالخارج مع تقديم المستندات التى تثبت ذلك وفى حالة ما إذا كان الطالب مقيدًا بمعهد خاص يتم إصدار إفادة من المعهد بسداد المصروفات للعام الدراسى الحالى.

كما يقوم المعهد بتحرير إثبات القيد وبيان الدرجات مع وضع خاتم المعهد عليهما، ويقوم ولى الأمر باعتماد ( إثبات القيد للعام الدراسى الحالى و بيان درجات العام السابق) من المنطقة الأزهرية التابع لها ثم توثيق إثبات القيد من الإدارة المركزية للامتحانات، ثم يقوم ولى الأمر باستكمال (المستندات المطلوبة) لملف التقدم.

كما يقدم ولى الأمر ملف التقدم إلى سفارة جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يعمل بها فى المواعيد المحددة فى كراسة الشروط ويسدد رسوم الامتحان وفق تعليمات السفارة، وبعد انتهاء مواعيد التقدم للامتحان تقوم الإدارة المركزية للامتحانات بإعلان جدول مواعيد الامتحانات على موقع أبناؤنا فى الخارج على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف يتم نشر أرقام جلوس الطلاب على موقع أبناؤنا فى الخارج فور صدورها ويمكن لولى الأمر معرفة رقم الجلوس من خلال الرقم القومى للطالب (علمًا بأن الرقم القومى للطالب مبين فى شهادة الميلاد المميكنة).

وبعد انتهاء لجنة النظام والمراقبة من أعمالها يتم إعلان نتيجة الامتحان وإرسالها إلى السفارات ونشرها على موقع أبناؤنا فى الخارج مع إرسال أصل النتيجة إلى المعهد المقيد به الطالب.
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