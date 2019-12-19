دوللي شاهين تحيي حفلين برأس السنة في الإسكندرية





تستعد الفنانة دوللى شاهين لإحياء حفلين غنائيين ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسكندرية.وتحيى دوللى شاهين الفقرة الأساسية بالحفل المقرر له أن يبدأ فى الساعة الواحدة صباحًا ويليها استعراض غنائى إضافة إلى فقرة خاصة للراقصة شمس.وتقدم دوللى خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور.يذكر أن دوللي شاهين، كانت قد تعاقدت مؤخرا على فيلم سينمائى جديد بعنوان عيد جواز يعيدها العمل إلى جمهور السينما بعد فترة غياب ومن المقرر ان تبدأ تصويره قريبا.