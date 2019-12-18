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6.3 مليون ليرة على الطعام | معارض تركي يكشف مصروفات قصر أردوغان.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:11 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
عرض الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، مقطع فيديو لأحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض على ماهر، والذي تحدث عن مصروفات القصر الرئاسي التركي.

وقال علي ماهر:" القصر الرئاسي ينفق 10 مليون ليرة على الملابس وبهذا الرقم نستطيع شراء 20 ألف بدلة و60 الف كرفتة و50 ألف قميص، وهناك أب ينتحر لأنه لا يستطيع شراء بنطلون مقاسه مترين لابنه".

وتابع على ماهر:" لقد تم شراء 4 سيارات مدرعة في القصر الرئاسي ثمنها 80 مليون ليرة، وينفق القصر 2.2 مليون ليرة على إطارات المدرعات، وهناك مئات الآلاف من المواطنين لا يستطيعون شراء حذاء لأطفالهم بـ 10 ليرة".

وأكمل على ماهر:" القصر الرئاسي ينفق 6.3 مليون ليرة على المأكل والمشرب وهناك أب لا يستطيع شراء شيء من السوق لانه يملك ليرة ونصف فقط".
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