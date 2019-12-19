اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية داعش الصعيد

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".





تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



