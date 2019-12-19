AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية داعش الصعيد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:52 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد مهدي
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
Advertisements

ترشيحاتنا

طلع بيطير.. محمد هنيدى يعلق على هدف كريستيانو رونالدو ..شاهد

اتحاد الكرة يحذر أندية الدوري | إيقاف القيد 3 يناير لهذا السبب

عارف قدر نفسه.. شوبير يكشف سر تألق زيدان مع ريال مدريد

قمة إسلامية في ماليزيا.. القصة كاملة لأزمة كوالامبور هل ننتظر ميلاد تكتل إسلامي جديد؟

تسبب الوفاة.. هاني الناظر يحذر من الوجبات السريعة.. فيديو

سيبهرنا في المستقبل.. أصغر مطور برامج بالعالم: الروبوت صوفيا مدهش ومتطور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت لامع.. ميريام فارس تخطف الأنظار في السعودية

شاهد.. سقوط مروع لسيارة لحظة انهيار طريق جبلي في السعودية

فرصة العمر.. مدينة أمريكية تقدم 15 ألف دولار لمن ينتقل للعيش والعمل بها