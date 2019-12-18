"مستقبل وطن": توصيات منتدى العالم روشتة شبابية يقدمها الشباب سنويا للحكومات

قال المهندس عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن توصيات منتدى شباب العالم أصبحت روشتة شبابية يقدمها الشباب سنويًا للحكومات وتحمل رؤى الشباب لمواجهة التحديات العالمية التى تواجه المجتمعات، خاصة أن المنتدى بات يستقطب نخبة من الشباب الواعدين والمتميزين من كافة الثقافات والحضارات المختلفة من جميع أنحاء العالم.



أضاف "الهواري"، أن المنتدى في نسخته الأولى للمنتدى استجاب الرئيس لتوصياته خاصة المتعلقة بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب الذى تم القبض عليه بتهم تتعلق بهذا القانون، وبالفعل خرج الكثير من الشباب المحبوسين على ذمة هذه القضايا وعلى عدة دفعات وفيما بعد تم توسيع هذه المبادرة لتشمل العفو عن بعض الشباب من المحبوسين على ذمة قضايا أخرى، وفى العام التالى أصبح المنتدى عادة سنوية كأحد توصيات النسخة الأولى منه، وفى العام التالى نتج عن توصيات المنتدى تعديل قانون الجمعيات الأهلية كأحد أهم التوصيات التي خرجت عنه، وهذا العام نتج عن المنتدى عدة توصيات هامة مثل مبادرة خلق مليون فرصة عمل، ودعوة الأمم المتحدة لتبنى بروتوكول دولى لمكافحة خطاب الكراهية.



وأشار، إلي أن خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي لاقى اهتمامًا كبيرًا من توصيات المنتدي ومن ثم تم التوافق على الدعوة لإنشاء اللجنة الأورومتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السيبراني، لمواجهة هذه الإشكاليات التى يعاني منها الجميع، مع فعالية الدور المنتظر للأكاديمية الوطنية للتدريب في مصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب شباب الأورومتوسطي على القيادة، وهو ما يعد تصديرا للفكرة المصرية نحو الاهتمام والرعاية للشباب.