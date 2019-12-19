افتتاح أعمال قمة التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا

افتتح رئيس جمهورية الجابون علي بونجو أونديمبا، أعمال قمة التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا، وألقى رئيس القمة الرئيس أونديمبا كلمة رحّب فيها بزعماء الدول المشاركة في القمة، مبينًا أن الإصلاحات المنتظرة ستساعد التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا على مواجهة التحديات الراهنة، وتعزز دور التجمع بوصفه أحد أعمدة الاتحاد الإفريقي.



ومن المقرر أن تبحث القمة إجراء إصلاحات مؤسساتية داخل التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا.



يذكر أن التجمع الاقتصادي لدول وسط إفريقيا تأسس منذ نحو 36 عامًا بغرض إقامة سوق مشتركة بين الدول الأعضاء وهي أنجولا وبوروندي والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو والكونغو الديمقراطية والجابون وغينيا الاستوائية وتشاد وساوتومي وبرنسيب.