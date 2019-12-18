رغم الأداء الرائع | رقم سلبي للكلاسيكو للمرة الأولى منذ 17 عاما

خيم التعادل السلبي بدون أهداف ، على مباراة الكلاسيكو بين فريقي برشلونة وريال مدريد، والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.



واتسمت المباراة بالجدية والأداء الرائع ، وبالأخص من فريق ريال مدريد ، والذي سيطر على معظم أحداث المباراة ، وأضاع الكثير من الفرص ، لكن دون أن تهتز شباك فريق برشلونة ، وأيضًا لم تهتز شباك فريق ريال مدريد.



وبعد انتهاء المباراة بدون أهداف، سجلت المباراة رقمًا سلبيًا في مباريات الكلاسيكو، حيث تعد تلك المباراة هي الوحيدة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في العقد الأخير ، وهي الأولى منذ 17 عامًا، حيث كانت آخر مباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين تعود لشهر نوفمبر من عام 2002 ، أي من 6235 يومًا.



وبعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، استمرت شراكة الفريقين لصدارة الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، مع أفضلية بفارق الأهداف لنادي برشلونة.