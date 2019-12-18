مصطفي الفقي: قوة مصر وشعبها هو ما يرهق أعداءها..فيديو

قال المفكر السياسي، الدكتور "مصطفى الفقي"، إن ما يرهق إعداء الدولة المصرية، هي قوتها وصمود شعبها الوطني، وتمسكهم بمفهوم الدولة الوطنية، والذي طالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته.



وتابع "مصطفي الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن التحالفات الخارجية المعادية ما تقوم به إيران وتركيا بالمنطقة من ضرب في الدول العربية، هي مجرد وسيلة لتحطيم مصر.



وأشار المفكر السياسي، الدكتور "مصطفى الفقي"، إلي أن تركيا تهدف لتدمير كيانات الدول القوية في المنطقة، حتى تتمكن من دخول واحتلال الأماكن التي تريدها.

