ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصطفي الفقي: قوة مصر وشعبها هو ما يرهق أعداءها..فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:20 م
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
Advertisements
توك شو
قال المفكر السياسي، الدكتور "مصطفى الفقي"، إن ما يرهق إعداء الدولة المصرية، هي قوتها وصمود شعبها الوطني، وتمسكهم بمفهوم الدولة الوطنية، والذي طالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته.

وتابع "مصطفي الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن التحالفات الخارجية المعادية ما تقوم به إيران وتركيا بالمنطقة من ضرب في الدول العربية، هي مجرد وسيلة لتحطيم مصر.

وأشار المفكر السياسي، الدكتور "مصطفى الفقي"، إلي أن تركيا تهدف لتدمير كيانات الدول القوية في المنطقة، حتى تتمكن من دخول واحتلال الأماكن التي تريدها.
Advertisements

ترشيحاتنا

هنتعشى ايه النهاردة .. مخبوزات السبانخ وسلاطة بطاطس بالزبدة وشاي أبيض

اول مرة في تاريخه | صلاح يقود ليفربول لـ نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري 1/2

بتعمل أكل محروق | ابنة انتصار تقلد والدتها على الهواء وتكشف أسرارا عنها

اتحاد الكرة يبدأ إجراءات استخدام الـ "VAR" في الدوري المصري

شوقي غريب : رضا عبدالعال مش محلل كروى وعماد متعب طالع بسرعة الصاروخ .. فيديو

على طريقة رانيا يوسف | بيونسيه بدون بطانة في أحدث ظهور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور