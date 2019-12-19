اليوم.. مفاوضات نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا

تعقد الجولة الأخيرة من مفاوضات نقل الغاز بين أوكرانيا وروسيا اليوم الخميس، 19 ديسمبر، وفق تغريدة نشرها نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش على تويتر.



وقال" شيفتشوفيتش" عبر موقع التواصل الإجتماعي: "نتطلع إلى الجولة التالية من مفاوضات الغاز هذا الخميس 19 ديسمبر، لقد حان الوقت لإرسال رسالة إيجابية إلى الأسواق والمستهلكين.



تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية تأتي مناقشة قضية الغاز خلال قمة رباعية النورماندي الأخيرة، التي تمت بمشاركة ممثلين عن وزارات الطاقة ورؤساء شركتي "غازبروم" الروسية و"نفتوغاز" الأوكرانية.