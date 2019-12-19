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توك شو

مصطفى الفقي: الرئيس وضع يده على الجرح بحديثه عن محاولة هدم الدولة الوطنية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
مصطفي الفقي
مصطفي الفقي
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توك شو
قال المفكر السياسي، الدكتور مصطفى الفقي، إن هناك محاولة لهدم الدولة الوطنية في المنطقة العربية بالكامل، وذلك ضمن محاولة لإضعافها، مثلما حدث مع الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة.

وأشار مصطفى الفقي، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر"، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محاولة هدم الدولة الوطنية "يضع يده على الجرح".

ونوه بأن إيران- رغم أنها حليف لنظام بشار الأسد- أبدت تفهمها لاحتلال تركيا لشمال سوريا، معقبًا "ما يحدث الآن في المنطقة غريب للغاية".

ولفت إلى أن الربيع العربي كان يهدف لهدم الدولة الوطنية في المنطقة، رغم أن الهدف المعلن لهذه الثورات كان يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد.
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