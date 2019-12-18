سعودي يخترق نظام جامعته ويحول درجات زملائه لناجحين بدلا من الرسوب

على الرغم من تعدد مزايا نظام تصويب أوراق الامتحانات الإلكتروني، وتحويلها إلى إلكترونية بالكامل بما فيها رصد الدرجات وتوثيقها، إلا أن واحدة من أهم عيوبها هي تعرضها للاختراق وهذا ما حدث بالفع في المملكة العربية السعودية.



ووفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية فقد أقدم طالب على اختراق قاعدة البيانات الإلكترونية بجامعة فيصل وعدل درجات 19 طالبا منهم من راسبين إلى ناجحين.



فسر الطالب - لم يذكر اسمه- إقدامه على هذه الخطوة بأنه كان حسن النية وغرضه مساعده زملائه، وافتضح الأمر أربعة من زملائه الذي ساعدهم حيث تواصل معهم وأخبرهم بأنه سيعدل درجاتهم.



وتواصل معهم الطالب فيما بعد وأخبرهم انهم أصبحوا ناجحين، وتم القبض على هذا الطالب السعودي بعد لجنة تحقيق شكلتها الجامعة، وقال خلال التحقيقات أنه استطاع تنفيذ الاختراق من خلال تواجده في مكان قريب من الجامعة، والتقط شبكة واي فاي منها.



وتابع الطالب بأنه استغل اسم مستخدم من المسجلين بالنظام الإلكتروني بالجامعة ورقمه السري للدخول إلى قاعدة البيانات، وطالبت النيابة العامة بسجنه لمدة 4 سنوات وتغريمه 3 ملايين ريال سعودي، ولكن تعاطف الكثير معه وطالبوا بعدم سجنه واستغلال موهبته بشكل إيجابي.