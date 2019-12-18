ساديو ماني يرد على الخلاف مع محمد صلاح بغناء "الملك المصري"

تأهل ليفربول للمباراة النهائية بكأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر بعد فوزه على مونتيري بهدفين مقابل هدف، في الدور قبل النهائي للبطولة اليوم الأربعاء على استاد "خليفة الدولي" بالدوحة.



وحدق ماني في تصريحات للصحفيين في الدوحة عقب المباراة عن الخلاف بينه وبين صلاح قائلًا: "أنا وصلاح أصدقاء جدا ،وتساءل :“ماهي نوعية المشكلات التي يتحدث عنها البعض بيننا ،لا توجد مشاكل على الإطلاق" .



ووجه ماني رسالة خاصة للجماهير المصرية مطالبا اياهم بمساندة صلاح وقال : "أتمنى أن تستمر في دعم صلاح لأنه يقاتل من أجل مصر ومنتخب بلاده ،ويحاول أن يقدم أفضل ما لديه ليساعد الفريق على تحقيق أفضل النتائج ،وأراكم قريبا في مصر" .



وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما بذل جهدا كبيرا في اللقاء وصنع الهدف الأول لفريقه.



وتقام مباراة النهائي مساء يوم السبت 21 ديسمبر 2019 سيكون للمرة الثانية لفريق ليفربول الذي تأهل لنهائي البطولة نسخة 2005/2004، ولم يتوج ليفربول باللقب قط الذي خسر نهائيه في 2005 من ساو باولو.



