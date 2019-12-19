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اقتصاد

بنك أذربيجان المركزي يحدد سعر صرف عملته مقابل الدولار اليوم

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
عملة المانات والدولار
عملة المانات والدولار الأمريكي
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وكالات
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية "المانات" المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 19 ديسمبر التي أعلنت استقراره بشكل ملحوظ أمام سلة العملات.

وأفادت البنك المركزي الأذربيجي كزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من اليوم 19 ديسمبر 2019.

وعلى صعيد أخر، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم البريطانى ظل عند أدنى مستوى فى ثلاثة أعوام في نوفمبر، وهو ما يقل بقدر مريح عن هدف بنك إنجلترا المركزي لتضخم بنسبة 2% قبل إعلانه القادم عن سعر الفائدة اليوم الخميس.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس سنوى 1.5% للشهر الثانى على التوالى فى نوفمبر، وهو معدل أقوى بقليل من متوسط توقعات بزيادة بنسبة 1.4 % فى استطلاع لآراء خبراء اقتصاد.

ومن غير المرجح أن تغير الأرقام من التوقعات بتصويت اثنين من تسعة مسؤولين معنيين بالسياسة النقدية فى بنك إنجلترا مجددا لصالح خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بالرغم من أن الضبابية السياسية تراجعت فى بريطانيا بفعل حجم الفوز الذى حققه رئيس الوزراء بوريس جونسون فى انتخابات الأسبوع الماضي.
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