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مرأة

تكلفته لا تتعدى 10 جنيهات.. اصنعي كريما مرطبا في منزلك

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:38 ص
طريقة صنع كريم مرطب
طريقة صنع كريم مرطب فى المنزل
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نهى هجرس
تعد نعومة البشرة ونضارتها، أهم ما تحتاجه جميع الفتيات والسيدات فى حياتهن، تحتوي الكريمات المرطبة المنتشرة فى الأسواق على بعض المواد الكيمائية التى لا تتناسب مع بشرتهن.

ووفقا لموقع "wiki how" إليكم أبسط الطرق لصنع الكريم المرطب فى المنزل.

مكونات صنع الكريم المرطب:

- 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا. 
- 3 ملاعق كبيرة من زيت بذور المشمش.
- ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E. 
- ملعقة صغيرة من جلّ الألوفيرا. 
- 10 : 15 نقطة من زيت اللافندر أو الروزماري. 

طريقة تحضير الكريم المرطب فى المنزل:

- اخلطي زبدة الشيا باستخدام مضرب كهربائي حتى تصبح بقوام كريمي.
- أضيفي بعدها زيت بذور المشمش وجل الألوفيرا وزيت فيتامين E وزيت اللافندر أو الروزماري.
- اخلطي المكونات السابقة مع بعضها البعض بشكل جيد، لينتج عنه الكريم ويحفظ في علبة مناسبة.
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