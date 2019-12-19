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أصغر مطور برامج: أتمنى جعل العالم أفضل بتطوير التطبيقات

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:44 ص
يوما سورينتو أصغر
يوما سورينتو أصغر مطور برامج في العالم
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هاني حسين
قال "يوما سورينتو"، أصغر مطور برامج في العالم ومصمم مواقع الكترونية، إنه يذهب إلى المدرسة بشكل منتظم، مضيفًا "لديّ حياة طبيعية، ولدي بعض الوقت الحر الذي أعمل فيه على تصميم تطبيقاتي والبرامج".

وأضاف "يوما سورينتو"، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "أتمنى تطوير تطبيقات تغير العالم، وتجعله مكانًا أفضل، وتجعل الحياة سهلة، وأساعد الناس من خلال التطبيقات، فالتكنولوجيا المتطورة أمر هام".

وتابع "يوما سورينتو"، "عندما بدأت تعلم كيفية تصميم المواقع الإلكترونية كان الأمر صعبا ولكنه أصبح سهلا مع مرور الوقت، وكنت أجرب تصميم المواقع الإلكترونية وأتعلم من أخطائي".

وأكمل "يوما سورينتو"، "أول موقع إلكتروني قمت بتصميمه كان موقعا خاصا بي وعليه عدد من الألعاب".

ولفت "يوما سورينتو"، "أول تطبيق هاتفي قمت بتصميمه كان للأطفال من أجل تعلم الأرقام".
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