سفير فرنسا بالقاهرة: لدينا ثقة كبيرة في السوق المصرية.. ومصر المكان الأمثل حاليا للاستثمار.. وندرك مدى مستويات الجودة العالية بمطار القاهرة من خدمات.. قفزة كبيرة في أعداد السياح الفرنسيين

السفير الفرنسي بالقاهرة:

- تشغيل الخطوط الفرنسية طائرات جديدة على رحلات القاهرة يعكس زيادة الطلب - 2010 كان العام الأعلى تسجيل سياحي فرنسي في القاهرة - 2 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع مصر - لدينا صفقات مستقبلية مع القاهرة بـ 5 مليارات يورو





أعرب السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان رومانيه، عن سعادته ببدء تشغيل الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس"، طائراتها الجديدة من طراز إيرباص A350، مؤكدا أن إطلاق الخطوط الفرنسية هذه الطائرة يأتى في مرحلة هامة في تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة.





وقال ستيفان رومانيه، خلال حفل إطلاق تشغيل طائرة A350 للخطوط الجوية الفرنسية على رحلاتها بين القاهرة وفرنسا: "في هذه المرحلة نحن في حاجة إلى تحديث الخدمات وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد المقاعد بين القاهرة وفرنسا"، مؤكدا أن هدف فرنسا والخطوط الفرنسية هو استقدام السياح وزيادة الزائرين بين البلدين.





وأضاف السفير الفرنسي بالقاهرة، أن الموسم السياحي الحالي سيشهد قفزة كبيرة في عدد السياح الفرنسيين إلى مصر، وبالتالي سنحتاج إلى مزيد من الطاقة الاستيعابية على الرحلات بين البلدين.





وأكد أن الطائرة الجديدة A350 للخطوط الفرنسية، ستكون هي الأداة الجديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية بين فرنسا والقاهرة، مشيرا إلى أن هناك المزيد من المساحة لتوفير عدد أكبر بين البلدين.





واعتبر السفير الفرنسي بالقاهرة، أن تشغيل الخطوط الفرنسية طائرتها الجديدة A350، يمثل رسالة إيجابية تعني المزيد من الثقة في بلدكم.





فيما وجه ستيفان رومانيه، رسالة إلى العاملين بالقطاع السياحي المصري، قائلا" هناك ثقة كبيرة في السوق المصري وهناك عدد كبير مهتم بزيارة مصر خلال الفترة القادمة".





وقال ستيفان رومانيه، إن استقرار أحوال البلاد بعد الأحداث التي شهدتها والاستقرار الأمن، أعاد الجذب السياحى والاستثماري لمصر.





وأشار السفير الفرنسي بالقاهرة، إلى أعلى عدد للسياح الفرنسيين في مصر كان في عام 201‪0 وصل إلى حوالى مليون سائح سنويا، ولكنه انخفض بعد ذلك نتيجة للأحداث، وكانت أعلى نسبة انخفاض له في علم بحوالى ألف سائح.





وأضاف السفير الفرنسي بالقاهرة: "أنه منذ هذا التاريخ وشهد عدد السياح تطورا وزيادة تدريجيا، ونتوقع أن يكون هذا العدد كبير يصل إلى ألف زائر".





وأكد السفير الفرنسي بالقاهرة، أن تشغيل الخطوط الفرنسية طرازات جديدة إلى القاهرة يعكس ثقتها في السوق المصري وأيضا التعاون مع سلطات الطيران.





وقال إن اختيار القاهرة لتشغيل رحلات بطراز A350 لم يكن صدفة، ولكننا ندرك أن مدى مستويات الجودة العالية التي يقدمها مطار القاهرة من خدمات وتدابير أمنية.





حول العلاقات الأقتصادية بين البلدين، صرح السفير الفرنسي بالقاهرة بأن مصر هي المكان الأنسب والأمثل في الوقت الحالي للاستثمار، فالنمو عاد مرة أخرى وأصبحت الفرص الاستثمارية والإمكانيات موجودة للاستثمار بالشركات.





وقال ستيفان رومانيه، إن مصر تعد البوابة التي تتيح للجميع القيام بالأعمال في المنطقة والقاهرة.





وأضاف: "الأولوية لدينا خلال الفترة القادمة هي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر".



