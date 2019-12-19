بـ فستان مخملي محتشم.. نانسي عجرم تتألق في الرياض

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورا جديدة أثناء إحيائها حفلًا غنائيًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.





تألقت نانسي عجرم في الحفل بإطلالة كلاسيكية أنيقة، ارتدت فستانا مخمليا باللون النبيتى، واتسم الفستان بأنه محتشم وطويل، وذو كمين طويلين، كما تميز بأنه كشف عن قوامها الرشيق.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياج جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية.





نالت إطلالة نانسي عجرم فى حفلها بالرياض، إعجاب متابعيها على إنستجرام.