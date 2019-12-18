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محافظات

أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:54 م
أوقاف الشرقية تشكل
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي
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أحمد النشوقي ـ محمد الطحاوي
أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة بالمديرية؛ للتفتيش ومتابعة الأعمال الإدارية والدعوية بجميع الإدارات الفرعية بالمديرية، بإشراف عام من الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

وأضاف "حامد" في تصريح لـ "صدى البلد": ظهر نشاط المديرية الدعوي جليًا خلال الفترة الماضية، عن طريق القوافل التي تنظمها بمختلف مراكز المحافظة أسبوعيًا حيث كان آخرها قوافل بمركزي الإبراهيمية وكفر صقر ومن قبلها بفاقوس والعاشر من رمضان.

وأشار وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، إلى أن المديرية استهدفت فى الفترة الأخيرة فئة الشباب حيث عقدت -برعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع جريدة عقيدتي- ندوات مختلفة بمراكز الشباب والساحات الشعبية فى بلبيس وديرب نجم وأندية العاشر من رمضان والتى تناولت موضوعات "البُعد الوطنى فى مُحاربة الأفكار المتطرفة"، وأيضًا مشكلات مجتمعية مثل حقوق الطفل والهجرة غير شرعية، مخاطر الزواج المبكر.. وآخرها فى مركز شباب أبو كبير بعنوان الشباب وبناء المستقبل. 

ولفت الدكتور محمد إبراهيم حامد إلى أنه شارك فى الندوات بحضور قيادات أوقاف الشرقية "الدكتور عبدالله كامل عبدالحميد، معاون وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمود طه الشيمي، عضو المركز الإعلامي بوزارة الأوقاف، وإسلام أبوالعطا، نائب رئيس تحرير جريدة عقيدتي، ومصطفى ياسين مدير التحرير، وجمع كبير من الشباب والدعاة.

ومن جانب آخر، أكد "حامد" أن لجان المرور والتفتيش على المساجد ومكتباتها لتقنينها من كتب سيد قطب وأفكاره الهدّامة؛ ما زالت مستمرة، مضيفًا أنه تم تزويد المكتبات بكتب للفكر الصحيح للإسلام، مثل "فقه الدولة وفقه الجماعة"، "مخاطر الإلحاد وسبل مواجهته" ، "حماية دور العبادة"، "بناء الشخصية الوطنية" وغيرها. 
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
أوقاف الشرقية تشكل لجاناً للتفتيش الإداري والدعوي بالإدارات الفرعية.. صور
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