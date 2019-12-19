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توك شو

سيبهرنا في المستقبل.. أصغر مطور برامج بالعالم: الروبوت صوفيا مدهش ومتطور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:44 ص
الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
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هاني حسين
قال "يوما سورينتو"، أصغر مطور برامج في العالم ومصمم مواقع إلكترونية، إنه كان أحد المتحدثين في جلسة الذكاء الاصطناعي في منتدى شباب العالم، مضيفًا "الذكاء الاصطناعي هو جهاز كمبيوتر يستطيع أن يتعلم ويفكر ويمر بمراحل مختلفة ويحقق أهدافًا معينة".

وأضاف "يوما سورينتو"، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الذكاء الاصطناعي موجود في الألعاب التي أقوم ببرمجتها، ونحن في حاجة إلى الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الحاسب.

وتابع "يوما سورينتو"، "كنت متواجد مع الروبوت صوفيا في الجلسة، وهي مدهشة ومتطورة جدًا، وأعتقد أنها في المراحل الأولى، وسوف تتحسن في المستقبل، وسوف نندهش مما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي".

وأكمل "يوما سورينتو"، "الروبوت صوفيا تعد مصدر إلهام بالنسبة إليّ وأحب العمل على الذكاء الاصطناعي".

وتابع يوما سورينتو، "عندما بدأت تعلم كيفية تصميم المواقع الإلكترونية كان الأمر صعب ولكنه اصبح سهلا مع مرور الوقت، وكنت أجرب تصميم المواقع الإلكترونية وأتعلم من أخطائي".

وأوضح يوما سورينتو، "أول موقع إلكتروني قمت بتصميمه كان موقعا خاصا بي وعليه عدد من الألعاب".

ولفت يوما سورينتو إلى أن "أول تطبيق هاتفي قمت بتصميمه كان للأطفال من أجل تعلم الأرقام".
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