AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اختتام دورة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بتربية عين شمس

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 05:20 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
قســـم التعليم
اختتم اليوم ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس فعاليات دورة تنمية المهارات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس وبحضور ا.د ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس.

هذا وقد افاد ا.د محمود المتينى ان هذه الدورة جاءت بالتعاون مع بنك المعرفة وقد بدأت بكلية التربية وسوف تنتقل الدورة بعد ذلك لتشمل باقي كليات الجامعة في محاولة لتطوير اداء ومهارات اعضاء هيئة التدريس لمواكبة طرق التعليم الحديثة ومسايرة الاداء العالمي في طرق التدريس ومواكبة كل ماهو جديد على مستوى العالم فيما يتعلق بطرق التدريس الجامعي.

وأضاف المتينى انه سيتم الاستعانة في هذه الدورات بمدربين من كافة الجنسيات عربية واجنبية بالاضافة للمدربين المصريين لضمان استمرار التواصل مع التطور العالمى بالنسبة لطرق ومهارات التدريس والتعلم.

كما افاد ا.د ماجد أبو العينين ان كلية التربية يسعدها التعاون مع إدارة التدريب والتطوير لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتى يشرف عليها ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات التربوية بمختلف التخصصات، وكلية التربية تشرف باستضافة اول فعاليات دورات الجامعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

خاص..الأهلي يرفع فئات عقود لاعبيه من الموسم المقبل الي 9 ملايين جنيه

بدون معجون.. 3 مكونات طبيعية لتبييض الأسنان في اسبوع

أخبار الفن | مؤلف أغانٍ يهاجم محمد رمضان.. دينا فؤاد بـ النقاب.. وطليقة علي ربيع تبرز رشاقتها

اقترب من قلب العاصمة.. الجيش الوطني الليبي يدخل أكبر أحياء طرابلس

إثيوبيا تلجأ إلى السعودية | تفاصيل

زيادة القدرة الجنسية أبرزها.. 4 فوائد صحية مذهلة لـ كبدة الدجاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. زوجة عماد متعب تبهر الجمهور بأنوثتها

بـ فستان قصير.. الراقصة دينا تبهر الجمهور بأنوثتها مع يسرا

تشييع جنازة وزير قطاع الأعمال الأسبق من مسجد الشربتلي.. صور