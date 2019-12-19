اختتام دورة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بتربية عين شمس

اختتم اليوم ا.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس فعاليات دورة تنمية المهارات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس وبحضور ا.د ماجد ابو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس.



هذا وقد افاد ا.د محمود المتينى ان هذه الدورة جاءت بالتعاون مع بنك المعرفة وقد بدأت بكلية التربية وسوف تنتقل الدورة بعد ذلك لتشمل باقي كليات الجامعة في محاولة لتطوير اداء ومهارات اعضاء هيئة التدريس لمواكبة طرق التعليم الحديثة ومسايرة الاداء العالمي في طرق التدريس ومواكبة كل ماهو جديد على مستوى العالم فيما يتعلق بطرق التدريس الجامعي.



وأضاف المتينى انه سيتم الاستعانة في هذه الدورات بمدربين من كافة الجنسيات عربية واجنبية بالاضافة للمدربين المصريين لضمان استمرار التواصل مع التطور العالمى بالنسبة لطرق ومهارات التدريس والتعلم.



كما افاد ا.د ماجد أبو العينين ان كلية التربية يسعدها التعاون مع إدارة التدريب والتطوير لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والتى يشرف عليها ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتدريب أعضاء هيئة التدريس بالكليات التربوية بمختلف التخصصات، وكلية التربية تشرف باستضافة اول فعاليات دورات الجامعة.