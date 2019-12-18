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فن

في عيد ميلاد فراشة السينما .. نيللي كريم تكشف قصة زواج والديها

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:49 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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قسم الفن
يصادف اليوم، عيد ميلاد فراشة السينما المصرية الفنانة نيللي كريم التي ولدت عام 1974 بمحافظة الاسكندرية وهي من اب مصري وام روسية وظهرت للمرة الاولي عندما قدمت رقصة باليه في مسلسل "الف ليلة وليلة" الذي تم عرضه عام 1995 وكان ظهورها للمرة الاولي في السينما من خلال فيلم "سحر العيون" بمشاركة الفنان الراحل عامر منيب، من خلال هذا التقرير تعرف علي قصة زواج والديها.

كشفت الفنانة نيللي كريم قصة زواج والديها من خلال لقاء تلفزيوني لها قائلا:" والدي كان يدرس في الاكادمية البحرية بـروسيا ووالدتي كانت تعمل مدرسة وتقابلا صدفة في القطار بعد ذلك عادو الي مصر وتم الزواج هناك".

يذكر ان الفنانة نيللى كريم تعرضت مؤخرا إلى أزمة صحية خطيرة، وتبين أنه ورم فى الوجه وقامت بإجراء عملية جراحية، وبالفعل نجحت العملية وعادت إلى عملها فى التمثيل.
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