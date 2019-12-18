ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

قرار من زوجة تامر حسني مع بداية العام الجديد .. تعرف عليه

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:49 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الفن
اتخذت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة نجم الجيل تامر حسني قرار جديد بشأن حياتها الشخصية، ونشرت صورة على حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" توضح فيه القرار.

وكان مكتوب على الصورة قائلة: " في نهاية كل سنة بفلتر كل حاجة في حياتي واراجع حساباتي اللي المفروض احافظ عليها و الحاجات التافهة اللي لازم استغني عنها والسنادي قررت استغني عن الناس السلبية واللي بوشين بالفيديو دا:" واستعانت بمشهد من فيلم عمر وسلمي الجزء الثالث لزوجها تامر حسني.

ومن ناحية أخرى بكت زوجته بسمة بوسيل، فرحًا لحظة إعلان دخوله في موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم وعند سماعها حديثه المؤثر. 

يذكر أن ينتظر تامر حسني، عرض فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 25 ديسمبر بجميع دور عرض السينما، وذلك بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة..
قرار من زوجة تامر حسني مع بداية العام الجديد .. تعرف عليه
قرار من زوجة تامر حسني مع بداية العام الجديد .. تعرف عليه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريم البارودي تدعم تامر حسني بعد ترشحه لـ جينيس ريكورد

شاهد.. بسمة بوسيل تبكي بسبب تامر حسني.. تعرف على السبب

بعد دخوله مسوعة جينيس.. رسالة مؤثرة من تامر حسنى لزوجته

تامر حسني: فخور بدخولي جينيس ريكورد

شاهد.. عودة تامر حسني إلى القاهرة بعد دخوله موسوعة جينيس

أبيض X أسود | زوجة تامر حسني برفقته في مشهد رومانسي

ترشيحاتنا

شوبير يفجر مفاجأة عن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي | تفاصيل

تجنبيها فورا .. 6 مخاطر لتناول حبوب منع الحمل

20 لاعبا في قائمة سموحة لمواجهة الزمالك

قرار من زوجة تامر حسني مع بداية العام الجديد .. تعرف عليه

اخبار نادي الزمالك.. نجم دفاع الزمالك يحسم جدل انتقاله للأهلي.. وطارق حامد مرشح لـ جائزة أفضل لاعب عربي

محمد صلاح يحصد لقب رجل المباراة بعد قيادة ليفربول للفوز على مونتيري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور