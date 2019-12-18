قرار من زوجة تامر حسني مع بداية العام الجديد .. تعرف عليه

اتخذت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل زوجة نجم الجيل تامر حسني قرار جديد بشأن حياتها الشخصية، ونشرت صورة على حسابها الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "استوري" توضح فيه القرار.





وكان مكتوب على الصورة قائلة: " في نهاية كل سنة بفلتر كل حاجة في حياتي واراجع حساباتي اللي المفروض احافظ عليها و الحاجات التافهة اللي لازم استغني عنها والسنادي قررت استغني عن الناس السلبية واللي بوشين بالفيديو دا:" واستعانت بمشهد من فيلم عمر وسلمي الجزء الثالث لزوجها تامر حسني.





ومن ناحية أخرى بكت زوجته بسمة بوسيل، فرحًا لحظة إعلان دخوله في موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم وعند سماعها حديثه المؤثر.



