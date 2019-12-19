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مرأة

بـ شعر كيرلي طويل.. عائشة بن أحمد تتألق برفقة حسن الرداد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 02:14 ص
عائشة بن أحمد
عائشة بن أحمد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة عائشة بن أحمد، صورة جديدة برفقة الفنان حسن الرداد على موقع "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة ومبهرة.

وظهرت عائشة بن أحمد، بقميص أنيق باللون الأبيض، وارتدت معه بلوفر أنيقا باللون الأسود؛ أبرز جمالها ورشاقتها، ونسقت معها جاكيت أنيقا من الفرو باللون الأصفر الذي أظهر جمال إطلالتها.

وتركت عائشة بن أحمد، شعرها الكيرلى الذهبى منسدلًا على كتفيها بطريقة أنيقة تبرز جمال ملامحها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على جمال بشرتها مع وضع لمسات أنيقة من الماسكارا مع أحمر شفاه باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف بوضع كثيرٍ من الإكسسوارات واكتفت بوضع قرط دائري كبير باللون الذهبى الذى يتناسب مع جمالها.

بـ شعر كيرلي طويل.. عائشة بن أحمد تتألق برفقة حسن الرداد
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