جامعة الازهر تنظم ورشة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في كيفية نشر الأبحاث

محافظ البحيرة يكرم رئيس جامعة الأزهر في احتفالية إيتاي البارود

تأتي هذه الدورة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، والناشر الدولي Taylor and Francis Group، واستكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في إطار خطة دعم وتطوير البحث العلمي.وقدّم رئيس الجامعة ونائبه الشكر لفريق العمل القائم على هذه الدورات بالجامعة والمكون من الدكتور أحمد الشافعي، والدكتور محمد منصور، والدكتورة إيمان مصطفى، والدكتور أحمد عبدالظاهر، لجهودهم الكبيرة في إقامة الدورات التدريبية وورش العمل.