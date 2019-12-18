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تعليم

جامعة الازهر تنظم ورشة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في كيفية نشر الأبحاث

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:47 م
الدكتور محمد المحرصاوي
الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر
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محمد شحتة
عقدت جامعة الأزهر دورة تدريبية تحت عنوان:How to Get Published Workshop حاضرت فيها الدكتورة Victoria Babbit، رئيس قسم الأبحاث والتطوير والتوعية بمجموعة تايلور وفرانسيس.

وتحدث الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، عن خطة دعم الباحثين والجهود المتواصلة لدعم مسيرة البحث العلمي والتكنولوجي بالجامعة، وقرارات الجامعة في هذا الشأن التي تضمنت مكافآت للباحثين الناشرين في مجلات دولية.

في ذات السياق، أكد الدكتور طارق سلمان أهمية التطوير ورفع قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، مشيرًا إلى أن هذه الدورات وورش العمل تقدمتها الجامعة لرفع كفاءة الباحثين.

وتناولت الدورة الحديث حول زيادة الفرص في نشر الأبحاث، وكل ما يخص النشر بما في ذلك المشاركة في نشر أخلاقيات الجامعات ومراكز الأبحاث.

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تأتي هذه الدورة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، والناشر الدولي Taylor and Francis Group، واستكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في إطار خطة دعم وتطوير البحث العلمي.

وقدّم رئيس الجامعة ونائبه الشكر لفريق العمل القائم على هذه الدورات بالجامعة والمكون من الدكتور أحمد الشافعي، والدكتور محمد منصور، والدكتورة إيمان مصطفى، والدكتور أحمد عبدالظاهر، لجهودهم الكبيرة في إقامة الدورات التدريبية وورش العمل.
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