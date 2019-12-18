أنس عبدالقادر يستعد لطرح 3 أغان بعد نجاح إدمان

يستعد المطرب الشاب أنس عبدالقادر لطرح 3 أغان جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك عبر النجاح الكبير الذي حققه من خلال أغنية "إدمان".



وقال "أنس عبدالقادر" في تصريحات خاصة له اليوم: ان الاغاني الجديدة تحمل الطابع الطربي الهادف من تسويق شركة "ميوزيك أب" وستطرح علي المتاجر الالكترونية ابرزهم انغامي وديزر.



وأضاف: ان الاغنية الاولي دويتو مع عمر ايمن ومن كلماته وألحان خضر الاحمد وتوزيعه والثانية كلمات محمد علي حسن والحان وتوزيع احمد المندوراي والاغنية الاخري سأعلن عنها خلال الفترة المقبلة وستكون بمثابه مفاجاة.



ويذكر أن احدث أعمال أنس عبدالقادر أغنية " إدمان " و" لياليَّ" و"فاكر" و"رسالة للاكس"، التي تم طرحها علي المتاجر الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.