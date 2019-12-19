اقتراب العلماء من اكتشاف مقبرة إمبراطور الأزتيك المفقودة من 500 سنة

بعد اختفاء لفترة طويلة تحت المياه، اقترب العلماء من اكتشاف مقبرة إمبراطور مملكة الأزتيك وأنه أمر بات وشيكًا بعد أن ظلت مختفية 500 سنة.





واكتشف علماء الآثار، آثارًا مغمورة بالمياه عبارة عن مرساة سفينة حديدية يبلغ عمرها 500 سنة ربما تكون تابعة لأسطول القائد الإسباني "هيرنان كورتيس"، ووفقًا لمجلة "نيوزويك"، فقد أعلن المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ (INAH) في المكسيك، أن الغواصين قد عثروا على المراسي في خليج المكسيك، شمال مدينة فيراكروز.





ولاحظ الغواصون أن المقتنيات الشخصية دُفنت في فناء من الرواسب على عمق يتراوح بين 33 و50 قدمًا، وأخرجهم الغواصون ثم أعادوها إلى المكان نفسه مجددًا للحفاظ عليها.





هذه ليست المرة التي يوثق فيها الغواصون اكتشاف بالمنطقة، فقد تم العثور على مرساة أخرى بها قطعة خشبية سليمة، في المكان نفسه في عام 2018، ووفقا لتحليل الخشب فهو نوع من البلوط أصوله من شمال إسبانيا، ويعود المرسى إلى الفترة ما بين 1450 و 1530، والذي يتزامن مع وصول كورتيس إلى المنطقة.



