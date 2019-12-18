ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

صاحب مشروع شارع مصر يحكى تفاصيل فكرته.. فيديو

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:55 م
صاحب مشروع شارع مصر
صاحب مشروع شارع مصر
Advertisements
البهي عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو من داخل مشروع شارع مصر بالهضبة بمدينة شرم الشيخ.

قال الشاب حمد عمر، صاحب مشروع شارع مصر، إن المنطقة التي أسس فيها مشروع شارع مصر، بمدينة شرم الشيخ كانت أرض صحراء وكان الناس يخافون من دخول هذه المنطقة، ولكنه خاطر وجازف لتدشين المشروع، موضحًا أن المشروع بدأ بإنشاء مول صغير في 1999، وكانت فكرة مجنونة حينها من وجهة نظر الكثيرين، ولم يتوقع لها أحد النجاح.

وأضاف صاحب مشروع شارع مصر خلال حواره برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاستقرار الذى تشهده مصر ووجود قيادة حكيمة تدعم الشباب وتعمل على تمكينهم، تدفعه لعمل المزيد من المشروعات وتطوير مشروع شارع مصر والتوسع فيه.

وأشار حمد عمر، إلى أن مشروع شارع مصر حقق نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أن محافظ شرم الشيخ يستمع لجميع الشباب، ومحافظ البنك المركزي بعد قرار الرئيس السيسي الأخير بدعم الصناعة، بدأ التنفيذ وجلس مع أصحاب الفنادق. 

وأكد أن أول من جاء لمشاركته في المشروع كان شابا صغيرا في السن وبدأ بمكتبة صغيرة، وأصبح حاليا من المستثمرين الشباب في مدينة شرم الشيخ، كشف عن وجود تطوير كامل في مشروع شارع مصر كل 6 أشهر، وذلك ليكون المشروع في أفضل حال دائما يليق بحركة السائحين، وأعرب عن أمله في أن تكون إجراءات التراخيص للأعمال التوسعية التي ينوي البدء فيها يسيرة، لأن هناك أوراق كثيرة تكون مطلوبة تستغرق وقتا كبيرا.

وأضاف حمد عمر، أن كل مشروع في شارع مصر يتم إنشاؤه في غضون 5 سنوات و يتكلف ملايين الجنيهات، ولكنها ليست خسارة في مصر، وأن إيجار المحلات بسيطة حيث تبدأ بـ 500 جنيه للمحل الواحد وذلك لتشجيع الشباب على العمل والاستثمار، مشيرا إلى أن كل الشباب يؤدون ما عليهم من حق للدولة.

وأوضح أنه يجري متابعة دورية للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للسائحين وكذلك المطاعم ولكل المشروعات الموجودة في مشروع شارع مصر.

Advertisements

ترشيحاتنا

غبي منه فيه.. لص يسرق 30 كيس جمبري من سوبر ماركت | ويخبئها في ملابسه | شاهد

هل الصلاة قبل أذان الفجر بعشر دقائق تعد من قيام ليل

عرض إيطالي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي

أخبار الفن | هل تزوجت سمية الخشاب سرًا؟.. صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية

اول مرة في تاريخه | صلاح يقود ليفربول لـ نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على مونتيري 1/2

بعد فيديوهاتها الفاضحة | الممثلة السورية تنشر صورة أخرى جريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وحيد حامد وتامر عبد المنعم في عزاء المخرج ياسر زايد | صور

بدت متأثرة | نجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

للمرة الأولى فى الصعيد.. فريق للباليه في المنيا .. صور