صاحب مشروع شارع مصر يحكى تفاصيل فكرته.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقرير فيديو من داخل مشروع شارع مصر بالهضبة بمدينة شرم الشيخ.





قال الشاب حمد عمر، صاحب مشروع شارع مصر، إن المنطقة التي أسس فيها مشروع شارع مصر، بمدينة شرم الشيخ كانت أرض صحراء وكان الناس يخافون من دخول هذه المنطقة، ولكنه خاطر وجازف لتدشين المشروع، موضحًا أن المشروع بدأ بإنشاء مول صغير في 1999، وكانت فكرة مجنونة حينها من وجهة نظر الكثيرين، ولم يتوقع لها أحد النجاح.





وأضاف صاحب مشروع شارع مصر خلال حواره برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاستقرار الذى تشهده مصر ووجود قيادة حكيمة تدعم الشباب وتعمل على تمكينهم، تدفعه لعمل المزيد من المشروعات وتطوير مشروع شارع مصر والتوسع فيه.





وأشار حمد عمر، إلى أن مشروع شارع مصر حقق نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أن محافظ شرم الشيخ يستمع لجميع الشباب، ومحافظ البنك المركزي بعد قرار الرئيس السيسي الأخير بدعم الصناعة، بدأ التنفيذ وجلس مع أصحاب الفنادق.





وأكد أن أول من جاء لمشاركته في المشروع كان شابا صغيرا في السن وبدأ بمكتبة صغيرة، وأصبح حاليا من المستثمرين الشباب في مدينة شرم الشيخ، كشف عن وجود تطوير كامل في مشروع شارع مصر كل 6 أشهر، وذلك ليكون المشروع في أفضل حال دائما يليق بحركة السائحين، وأعرب عن أمله في أن تكون إجراءات التراخيص للأعمال التوسعية التي ينوي البدء فيها يسيرة، لأن هناك أوراق كثيرة تكون مطلوبة تستغرق وقتا كبيرا.





وأضاف حمد عمر، أن كل مشروع في شارع مصر يتم إنشاؤه في غضون 5 سنوات و يتكلف ملايين الجنيهات، ولكنها ليست خسارة في مصر، وأن إيجار المحلات بسيطة حيث تبدأ بـ 500 جنيه للمحل الواحد وذلك لتشجيع الشباب على العمل والاستثمار، مشيرا إلى أن كل الشباب يؤدون ما عليهم من حق للدولة.





وأوضح أنه يجري متابعة دورية للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للسائحين وكذلك المطاعم ولكل المشروعات الموجودة في مشروع شارع مصر.