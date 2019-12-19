حظك اليوم الخميس 19 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الخميس، 19 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطّلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم إليكم حظك اليوم الخميس 19 - 12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 19 ديسمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.





برج الحمل

مهنيًا: يوم جيد تتسارع الأحداث وتكون راضيا عن تطور الظروف وستلعب دورا في تنشيط المساعي وتحسين أمورك

عاطفيًا: قد تصاب بخيبة أمل بسبب صدمة عاطفية فجائية، فكن مستعدًا لمرحلة مقبلة تحمل الكثير من المفاجآت.

صحيًا: مزاجك السيّىء سببه الارهاق، فحاول أن تجد فسحة للراحة والاستجمام.





برج الثور

مهنيًا: تتعدّد المناسبات التي تعرّفك ببعض الأشخاص المميزين، وتمارس نفوذك وتلفت الآخرين بشخصيتك البراقة.

عاطفيًا: لا تكوّن انطباعات خاطئة عنك أمام الشريك ولا تكن فضوليا فتقع بمشاكل أنت بغنى عنها.

صحيًا: لا تتهرّب من المشاركة كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصًا في هذا اليوم.





برج الجوزاء

مهنيًا: يقدم لك هذا اليوم فرصا مناسبة وأرباح ارتياح تفاهم تعاطف عزيمة قوية ورغبة في توسيع مشاريعك الحظ يفتح لك أبوابه ويحملك الى شط الامان

عاطفيًا: المشاعرالسلبيّة تتراكم لتثور فجأة وتعاني العلاقات المتأرجحة الأمرّين، وقد تزول نهائيًّا.

صحيًا: تستعد بحماسة للانتقال في فصل الصيف إلى أحد المجمعات السياحية وتمضية معظم وقتك في ممارسة الرياضة.





برج السرطان

مهنيًا: تغمرك اليوم أجواء من الهناء والسعادة، وقد تبدأ جديدًا على الصعيد المهني يكون عبارة عن منتوج جديد غير متوافر بكثرة في الأسواق.

عاطفيًا: تشعر اليوم بالرضى عن الشريك وتفرح بالإنجازات التي حققتماها معًا في وقتها وبكفاءة.

صحيًا: لا تبالِ كثيرًا بالمطبّات التي تعترضك ولا تدعها تؤثر في وضعك الصحي وتكون ضحيتها.





برج الاسد

مهنيًا: تنعم بأجواء ساحرة ويكون مزاجك رائعًا، فتنهي اليوم وأنت في أحسن حالاتك النفسية، وتعود إلى محيطك العائلي منشرح الصدر مطمئن البال.

عاطفيًا: حاذر خلافات مع افراد العائلة وابتعد عن الانتقاد وتوجيه الملامة والانفعالات، قد تعيش وضعًا عاطفيًا معقدًا.

صحيًا: حاذر بعض الوصوليين المستفيدين من أوضاعك والذين يبتزّونك ولا تتذمّر.





برج العذراء

مهنيًا: سيكون الحظ الى جانبك والظروف تشجع على الحركة وعلى ادخال بعض التغييرات التي تعدك بانفراجات مالية ومعنوية

عاطفيًا: يجب تقديم التنازلات والتضحيات كي تعود الأمور إلى طبيعتها بينك وبين الشريك والانطلاق بصفحة جديدة من التفاهم.

صحيًا: قد تصاب بآلام موجعة في ظهرك وكتفيك وعنقك نتيجة الإرهاق، فما عليك إلا ببعض جلسات التدليك الطبية.





برج الميزان

مهنيًا: انتقال القمر الى برجك يتيح أمامك المزيد من الفرص للحلول أو الاجتماع ببعض الأفرقاء والأصدقاء والجماعات والتخطيط للمستقبل المهني الناجح.

عاطفيًا: تنجح علاقاتك العاطفية وتزداد نسبة المشاعر المتأججة، وتمضي مع الشريك أجمل أيام حياتك.

صحيًا: تشعر هذا اليوم كأنك تطير بخفة، بعدما بدأت ممارسة الرياضة تعطي مفعولها.





برج العقرب

مهنيًا: تعيش انقلابا واضحا وملموسا على مختلف الأصعدة يحمل لك نوعية وقت مهمة مهمة ويفتح أمامك أبواب المصالحة لتصحيح الأخطاء والخطوات

عاطفيًا: بينك وبين الشريك قواسم مشتركة كثيرة، وهذا ما يجعل علاقتكما في أفضل حالاتها ويحسدكم الآخرون عليها.

صحيًا: تحاش الجلوس ساعات طويلة تحت أشعة الشمس، واستعمل مستحضرات الحماية.





برج القوس

مهنياً: يوم مهم جدا نشيط فعال ومنتج لبحث مسائل مهنية شخصية ومالية مصالحة محبة مساعدات حركة نشاط

عاطفياً: تسوي الأمور وتنجح وتقع في الغرام وتصارح الشريك بنياتك ولا تكون متملقاً معه.

صحياً: تستعيد قوتك ومركزك في الساحة وتثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز والقيود.





الجدي

مهنياً: لا تدع الآخرين يزعزعون ثقتك بنفسك، وكن حازماً في قراراتك اليوم، ولا تتردد في التعبير عن أفكارك مهما تكن جريئة.

عاطفياً: بادر إلى وضع حد لكل ما من شأنه أن يسيء إلى العلاقة بالشريك، بعضهم يحاول تشويه صورتك أمامه.

صحياً: طفرة جلدية مفاجئة قد يكون سببها الإكثار من المأكولات الحامية أو البهارات.





برج الدلو

مهنياً: حان الوقت لتقبل موضوعات جديدة واعتماد أسلوب مَرِن وإيجابي تجاه الجميع، يُكافئك الحظ بتعاطف كبير ولن يخذل آمالك.

عاطفياً: التحرر من الخضوع يلزمك تقديم تنازلات للشريك ولا سيما أن الوضع قد تكون له تبعات سلبية عليكما.

صحياً: تمهل في الحكم على الآخرين بانفعال وعصبية، بل هدئ أعصابك واضبطها قدر الإمكان.





الحوت

مهنياً: أنت على موعد مع فرص مالية مفاجئة، وقد يشير هذا اليوم الى افتتاح مشروع كبير.

عاطفياً: إذا كنت على علاقة بأحد مواليد العقرب، الجدي أو الحوت، فقد يكتمل الحظ هذا اليوم.