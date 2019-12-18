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توك شو

بيت الصدقات المصري يعلق على تفحم أسرة كاملة بأرمنت

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:59 م
حريق
حريق
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توك شو
قالت هالة الحسان، مندوب بيت الصدقات المصري بمحافظة الأقصر، إن مدينة أرمنت الحيط بالكامل حزينة على الأسرة التي لقيت مصرعها نتيجة نشوب حريق في المنزل الذي يقطنون به والذي تسبب في تفحم أسرة قبطية كاملة مكونة من 4 أفراد، مشيرة إلى أن هذا الحادث البشع لم يكن الأول لأن المدينة شهدت العديد من الحوادث المماثلة نتيجة الإهمال والتقصير من المسئولين.

وأضافت "الحسان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مدينة أرمنت تعرضت لحادث مُماثل منذ 8 شهور نتيجة انفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل أسرة مكونة من 7 أفراد، ما تسبب في تفحم رب الأسرة الذي استطاع إنقاذ أولاده وزوجته وألقاهم من شباك المنزل، موجهة رسالة للمسؤولين قائلة: "يا فندم دور على الثغرات اللي تخلي المواطنين البسطاء في مدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر يشتروا الأنابيب المستهلكة البايظة التي تودي بأرواح البسطاء إلى الهلاك بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة".

وأوضحت أن أقل حقوقنا أن نجد أنابيب صالحة للاستخدام للحفاظ على حياتنا، مشيرة إلى أن أصحاب المستودعات يبيعون لهم أنابيب غير صالحة للاستخدام تودي بحياتهم من أجل كسب الأموال على حساب أرواح البسطاء.

وأشارت إلى أن بيت الصدقات المصري تولى عملية بناء المنزل المتفحم مرة أخرى ولكن رئيس مجلس المدينة رفض استخراج تراخيص البناء في تعنت واضح ليس له أي مبرر.

وناشدت المسئولين سرعة حل أزمة تراخيص المباني لإنقاذ الأهالي من كوارث من الممكن أن تتحقق مستقبلا.

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