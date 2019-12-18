كأس الرابطة.. ليستر سيتي يقصي إيفرتون ويتأهل إلى نصف النهائي

تأهل نادي ليستر سيتي لدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد إقصائه لنادي إيفرتون بضربات الحظ الترجيحية 4-2.



افتتح جيمي ماديسون التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 26 ، قبل أن يضيف جوني إيفانز الهدف الثاني للثعالب في الدقيقة 29 ، لكن إيفرتون عادل النتيجة عن طريق لاعبيه توم دايفز في الدقيقة 70 ، وقائده لوتون بينز في الدقيقة 91 ، ليتوجه الفريقان لضربات الجزاء.



وفي ضربات الترجيح أضاع الفريقان أول ركلة لهما عن طريق كل من جيمي ماديسون و توسون ، ليسجل بعدها ليستر سيتي 4 ضربات ترجيحية ، ويضيع بينز لإيفرتون ، ليحسم ليستر سيتي صعوده لنصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2.



يذكر أن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا تأهلت سلفًا لدور نصف النهائي، ليكمل ليستر سيتي عقد المتأهلين لهذا الدور.