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رياضة

كأس الرابطة.. ليستر سيتي يقصي إيفرتون ويتأهل إلى نصف النهائي

الأربعاء 18/ديسمبر/2019 - 11:59 م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
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إسماعيل محمود
تأهل نادي ليستر سيتي لدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد إقصائه لنادي إيفرتون بضربات الحظ الترجيحية 4-2.

افتتح جيمي ماديسون التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 26 ، قبل أن يضيف جوني إيفانز الهدف الثاني للثعالب في الدقيقة 29 ، لكن إيفرتون عادل النتيجة عن طريق لاعبيه توم دايفز في الدقيقة 70 ، وقائده لوتون بينز في الدقيقة 91 ، ليتوجه الفريقان لضربات الجزاء.

وفي ضربات الترجيح أضاع الفريقان أول ركلة لهما عن طريق كل من جيمي ماديسون و توسون ، ليسجل بعدها ليستر سيتي 4 ضربات ترجيحية ، ويضيع بينز لإيفرتون ، ليحسم ليستر سيتي صعوده لنصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-2.

يذكر أن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا تأهلت سلفًا لدور نصف النهائي، ليكمل ليستر سيتي عقد المتأهلين لهذا الدور.
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