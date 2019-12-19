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فن

اليوم.. تكريم نجوم الفن في مهرجان النايل دراما

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:32 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
يقام اليوم، حفل مهرجان قناة النايل دراما، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتكريم عدد كبير من نجوم الفن عن أعمالهم في عام 2019.

ومن المفترض حضور كل من يوسف شعبان، وشيري عادل، وخالد الصاوي، وشريف سلامة، ومحمد رمضان، ومي عمر، ومحمد سامي، وماجد المصري، ويسرا اللوزي، ومصطفى شعبان.

كما إنه من المقرر تكريم محمد رمضان، بجائزة عن مسلسله "زلزال"، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرا في السباق الرمضاني.

بينما من المتوقع حضور عدد آخر من نجوم الفن، سواء المكرمين أو المدعوين لحضور الحفل السنوي للقناة.
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