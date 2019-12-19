طريقة عمل سلطة بطاطس بالزبدة

سلطة بطاطس بالزبدة من الأطباق الجانبية الغير تقليدية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.





مقادير سلطة بطاطس بالزبدة

بطاطس مسلوقة مهروسة

زبدة

ثوم

ملح

كمون ناعم

زيت

شطة ناعمة

فلفل أسود

جبنة رومي



طريقة تحضير سلطة بطاطس بالزبدة

* يشوح الثوم في الزبدة والزيت على النار مع الكمون والملح

* تضاف البطاطس والبقدونس والجبنة الرومي حسب الرغبة ويقلب كل الخليط

* تضاف الشطة وعصير الليمون ويقدم