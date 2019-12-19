محاربة خطاب الكراهية والتنمر.. النواب يشيدون بتوصيات منتدى شباب العالم.. رسالة سلام.. ولغة جديدة في الملف السياسي الدولي

محمد الغول: منتى شباب العالم كافح العنصرية والتمييز

غادة عجمي: توصيات منتدى شباب العالم رسائل جديدة على العالم السياسي علاء عابد : رسائل السيسى من منتدى الشباب لقيت ارتياحا كبيرا









أكد نواب البرلمان أهمية التوصيات التي خرج بها منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، وشددوا على أنها ليست مجرد حبر على ورق، خاصة تلك التي تنص على - دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.





وأشاروا إلى أنها رسالة دعا إليها الرئيس السيسي من قبل، لمكافحة العنصرية والتمييز، وأكدوا أنها رسالة سلام للعالم، وعبروا عن أمنياتهم في استجابة كافة الدول والأمم المتحدة للمبادرة وتبني البروتوكول.





في البداية، أشاد النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بدعوة منتدى شباب العالم، الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تأتي في إطار تبني الدولة القضاء على العنصرية والتمييز.





وقال النائب محمد الغول، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه "يجب أن تلبي الأمم المتحدة الدعوة وأن تبادر في تبني بروتوكول لمكافحة خطاب الكراهية والتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أصبح لها مكانة كبيرة ومنتشرة في مجتمعنا"، مشيرًا إلى أن هذا دور منتدى شباب العالم الذي يرفع راية السلام للعالم كله.





وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الرئيس السيسي سبق وتبنى مبادرة لوقف خطاب الكراهية، وأكد ضرورة تكاتف جميع دول العالم لوقف العنصرية والتمييز والمساواة بين جميع أفراد المجتمع بمختلف توجهاتهم وآرائهم ومعتقداتهم.





من جانبها، أكدت النائب غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أهمية توصيات منتدى شباب العالم، والتي تعتبر رسالة سلام وتنمية للعالم كله، مشددة على أنها توصيات جادة وقابلة جميعها للتحقيق وليست حبر على مجرد حبر على ورق، مشيرةً إلى أنها تعد نقلة دولية على مستوى عالي للغاية.





وقالت النائبة غادة عجمي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "دعوة الأمم المتحدة لتبني بروتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، رسالة قوية لمكافحة العنصرية ولها الأثر الإيجابي على العالم كله".





وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بالبرلمان، أن هدف التوصية نشر مبادئ الحب والسلام، ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي، رسائل جديدة على العالم السياسي، نتمنى أن يكون هناك إنصات وتنفيذ لها من قبل تبني الأمم المتحدة وبقيت الدول.





ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على حديثه الواضح والصريح امام شباب العالم المشارك فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ.





وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم أننى من خلال متابعتى لهذا الحديث من خلال مشاركتى فى هذا المنتدى العالمى فاننى اؤكد ان الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما كعادته دائما وتناول جميع الملفات الداخلية والخارجية اضافة الى تناولت لمختلف التحديات التى تواجه مصر والمنطقة والعالم، ولذلك حظيت مداخلاته وكلماته وإجاباته على اهتمام كبير وغير مسبوق من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.





وأوضح النائب علاء عابد أن الرئيس السيسى كان واضحا عندما اكد انه ليس لدينا تحديات ممكن أن تعرقل الدولة المصرية الا الاستقرار وان مصر تبذل جهدا كبيرا جدًا فى ملف التحول الرقمى ودعم التشغيل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعوته إلى تأهيل وتجهيز الشباب لاستقبال التقدم العلمى والتكنولوجى وتأكيده بان مصر هى الدولة الوحيدة التى نجت من حالة عدم الاستقرار لأن الجيش المصرى ذو توجهات وطنية وليس دينية أو حزبية.





إضافة الى تأكيده بانه مسالم ولكنه مقاتل شرس وان مصر لا تطلق اسم "لاجئين" على من يعيشون على أرضها ولكن تطلق عليهم لقب "ضيوف" وان الشريحة العمرية المختارة فى المناصب الحكومية خلال الثلاث سنوات الماضية تعكس اعطاء الفرصة لشبابنا سواء فى المحافظات او الوزارات ونحن نتحرك فى هذا الأمر بشكل جيد.





كما أكد النائب أن الرئيس السيسى وجه رسالة واضحة للعالم كله عندما اكد أن ليبيا تمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر ولم تتدخل الدولة المصرية بشكل مباشر للحفاظ على العلاقة والأخوة مع الشعب الليبي.



