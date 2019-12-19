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هاني الناظر: التوعية تمنع الإصابة بالمرض | فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 12:26 ص
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاني حسين
قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إننا لا نتعامل بشكل صحيح مع صحة أجسامنا؛ بسبب ممارسة عادات وتصرفات خاطئة كثيرة.

وأضاف هاني الناظر، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن التوعية أهم من العلاج، والتوعية تمنع الإصابة بالمرض، وتجنب اللجوء للأدوية.

وتابع هاني الناظر، "عدد المصابين بالسكري في إنجلترا 9% من السكان، وعبر حملات التوعية وصل معدل الإصابة إلى 1% دون علاج".

وأكد هاني الناظر، أنه "بـ توعية الإنسان بـ عادات غذائية معينة وممارسة الرياضة، تجنبه التعرض للإصابة بالعديد من الأمراض"، موضحًا "العقل السليم في الجسم السليم".

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