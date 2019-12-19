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مرأة

توقعات الأبراج لعام 2020 .. الثور الحب في طريقه إليك .. الأسد احذر الحسد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:32 ص
توقعات الأبراج لعام
توقعات الأبراج لعام ٢٠٢٠
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هاجر هانئ
أيام قليلة و ينتهي عام ٢٠١٩ و يحل عام ميلادي جديد ٢٠٢٠، حيث يهتم العديد من الأشخاص بالإطلاع و البحث عن ما يحمله لهم برجهم فى السنة الجديدة.

وكشفت في هذا السياق خبيرة الأبراج، مني أحمد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن أبرز توقعات الفلكية التى سيشهدها كل برج خلال ٢٠٢٠.

برج الحمل
تعرض مواليد برج الحمل لهواجس صعبة خلال ٢٠١٩ في كل شئ سواء من ناحية العاطفة أو الصحة أو العمل ، لكن هناك بشرى سارة لمواليد الحمل وستكون ٢٠٢٠ سنة المال و سوف تشهد ازدهارا في العمل والسفر خلال ٢٠٢٠ ، لكن احذر المشاكل العاطفية العالقة بمعنى" لو انفصلت بالفعل لا تندم"، بالإضافة إلى ذلك لابد من توخى الحذر خلال شهر يناير وفبراير، فالبداية من شهر مارس ستشهد تحسنا، فهى سنه المال وإعادة الحسابات لمواليد برج الحمل.

برج الثور
 تعرضت لمفاجآت غير سارة سنة 2019، فكانت سنة مليئة بـ الإضرابات لكن سنة 2020، هتتغلب علي معظم مشاكلك فى النص الأول من العام الجديد، وسوف تستطيع الوصول إلى كل ما ترغبه، كما أن الحب في طريق إليك، ولكن احذر من سرقة أفكارك، وسوف تستطيع شراء عقار أو شراء عربية وانتقال من مكان لآخر.

برج الجوزاء
2019 كانت سنة الصدمات لمواليد برج جوزاء لدرجة أن بعضهم ابتعد عن الأصدقاء والأقارب، وهو عكس طباع برج الجوزاء، لكن 2020 تعتبر سنة الحب، وسوف تستطيع التخلص من الوسواس والتوتر، فهى سنة القرارت بالنسبة للجوزاء.

برج السرطان
 2020 سوف تتلقى أخبارا مفرحة كالسفر أو مولود جديد أو حياة جديدة، فهى سنة الانتصارات وحسم الأمور بالنسبة لمواليد برج السرطان.

برج الأسد
سنه 2019 كانت مليئة بالحسد والخيانة، ولكن 2020 هناك فرص عاطفية وعملية وإمضاء عقود، كما أن هناك استقرارا عاطفي وحظ في المال، واحذر الحسد.

برج العذراء
 تعرض مواليد العذراء لهجوم ومقاطعات مع الكثير من الأشخاص خلال عام 2019، ولكن 2020 تعتبر سنة الجديه والارتباط والمقابلات الهامة والأهداف الحقيقية، ولابد من أن تستمر في أنك تفكر بعقلك لأن لديك إنجازات في العمل ممتازة لدرجة الحماس وسوف تشعر بالقوة والاستمرار في التحدي ولكن احذر الإشاعات.

برج الميزان
 الميزان من الأبراج التى كانت 2019 من سواء السنين التى تمر عليهم، فكانت سنة الخسائر المادية والصحية، ولكن فى 2020 سوف تتخلص من المشاكل الصحية كما أن هناك ربحا ماديا ولكن مطلوب منك المجهود واحذر الكذب والنصب سواء مادي أو معنوي.

برج العقرب
أنجزت الكثير من الأشياء خلال 2019 ، و سوف تكتمل سنه 2020 بمولود جديد أو صفحة جديدة، وستشعر بالقوة والثقة بنفسك، كما أن هناك زواج أو ارتباط.

برج القوس
 كانت سنة 2019 مليئة بالتفاؤل لمواليد القوس ولكن بعضهم لم يلتقي بحظه ، فتعتب 2020 استكمال ل2019، فهناك مشروع في طريق
إليك أو بالفعل انت فكرت فيه .

برج الجدي
 من الأبراج الصاعدة و 2020 سوف تعوضك وتقوم بتحقيق أحلامك.

برج الدلو
احذر الخداع والقلق، وسوف تتعرض لبعض الاتهامات التى ليس لها وجود من الصحه ،واحذر المتاعب الصحيه ولكن برغم ذلك سوف تحقق أحلامك.

برج الحوت
سوف تعيش في عام ٢٠٢٠ لأول مرة لنفسك احذر التقلبات في القرارات المصيرية واحذر الأعداء وبالأخص في مجال العمل لأن هناك بعض الأشخاص لا تحب لك الخير.
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