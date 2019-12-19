إليسا: باليوم العالمي للغة العربية بدعي تكون لغة سلام بين الناس

عبّرت الفنانة إليسا، عن تضامنها مع قضية إحياء اللغة العربية التي تجمع الشعوب العربية بعضها البعض باختلاف اللهجات المستخدمة في الحديث.





وغردت "إليسا"، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، "من فترة قررت غرّد أكتر باللغة العربية يللي بعشق كل تفاصيلها وسحرها، باليوم العالمي للغة العربية، بدعي بس تكون هاللغة لغة سلام تواصل بين كل الناس، ونكون سفراء لإلها بالعالم بأحلى صورة".





يذكر أن أحيت إليسا مؤخرًا حفل غنائي ضخم في الإسكندرية، كما أحيت حفلا آخر في القاهرة، وشهد الحفلان حضورا جماهيريا ضخما.





كما تضع إليسا، اللمسات النهائية على ألبومها القادم، والمنتظر طرحه في الفترة القليلة المقبلة.



