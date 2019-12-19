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تسبب الوفاة.. هاني الناظر يحذر من الوجبات السريعة.. فيديو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 04:57 ص
الوجبات السريعة
الوجبات السريعة
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هاني حسين
قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن الأنماط الغذائية القديمة كانت صحية بشكل أكبر من الأنماط الصحية الحالية التي قوامها الوجبات السريعة.

وأضاف هاني الناظر، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن نسبة الوفيات بين الشباب ارتفعت؛ بسبب تصلب الشرايين، والمتهم الأول في ذلك هو الوجبات السريعة.

وتابع هاني الناظر "لا يوجد أفضل من طعام المنزل ولكن وجبات الشارع تسبب مشاكل صحية كثيرة نتيجة استخدام السمن الصناعي الذي يتسبب في ضيق الأوعية الدموية".

وأكد هاني الناظر أن "الأنيميا تصيب الإنسان نتيجة التغذية الخاطئة ولابد من تناول السلطة الخضراء والتقليل من النشويات وتناول مصادر البروتين بشكل صحيح".

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن معظم العادات الغذائية لدينا تضر الصحة، ومعظم الأعياد مرتبطة بشكل أساسي بالطعام، موضحًا "لا نتناول الطعام بشكل صحيح". 


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