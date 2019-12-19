حسام البدري: مصطفى محمد مرشح بقوة للانضمام لمنتخب مصر

كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تعديل طريقة لعب الفراعنة في المباريات القادمة.





وقال حسام البدري، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون سبورت"، إن "الفرق الزمني بين تجمعي نوفمبر ومارس كبير جدًا، وأحتاج إلى معسكر بينهما مع اللاعبين المحليين المشاركين في الدوري فقط".





وأضاف حسام البدري، أن هناك أشياء تحتاج إلى تعديلات في منتخب مصر تخص طريقة اللعب والفكر الخاص بالفريق، كما يجب أن تضاف عناصر جديدة.





واختتم حسام البدري، تصريحاته، قائلًا إن مصطفى محمد مهاجم مميز ومرشح للانضمام إلى المنتخب، متمنيًا استمرار تألقه وألا يتعرض للإصابات، مشيرًا إلى وجود فرصة لانضمام اللاعب أحمد ياسر ريان، فلا يصح أن يمتلك منتخب مصر مهاجما واحدا فقط جيدا.