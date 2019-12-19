ماذا يحدث للجسم عند تناول السلق؟

من النباتات التى يحرص أشخاص كثيرون على تناولها؛ لاحتوائها على فيتامينات كثيرة وعناصر غذائية ضرورية لجسم الإنسان.

وأوضح الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول

السلق

باستمرار، وتتمثل فى..