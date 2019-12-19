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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول السلق؟

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 06:14 ص
السلق
السلق
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هاجر هانئ
السلق من النباتات التى يحرص أشخاص كثيرون على تناولها؛ لاحتوائها على فيتامينات كثيرة وعناصر غذائية ضرورية لجسم الإنسان.

وأوضح الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، بعض الفوائد الصحية التى تدفعك إلى تناول السلق باستمرار، وتتمثل فى..

- له دور أساسي فى بناء العظام وتقويتها
- تنظيم مستوى السكر فى الدم
- غني بمضادات الأكسدة التي تقلل من نسبة الإصابة بالسرطان 
- تقوية المخ والأعصاب
- يساعد على تحسين الدورة الدموية 
- حماية الشرايين من التصلب أو الجلطات
- زيادة التركيز والذاكرة 
- تحفز البصيلات وتساعد على نمو الشعر وعلاج تساقط الشعر وزيادة كثافته
- الحفاظ على صحة العيون والنظر والحماية من الإصابة بـ المياه البيضاء
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