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مرأة

مين أحلى .. منة فضالى وبشرى تتألقان بإطلالة متشابهة.. صور

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 07:53 ص
منة فضالى و بشرى
منة فضالى و بشرى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها فى سوريا.

تألقت منة فضالى فى الصور بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت جاكيت شتوى كاروهات اتسم بالألوان المبهجة و نسقت معه بنطلون جينز.

أكملت منة فضالى إطلالتها بأيس كاب باللون الفوشيا،ووضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها.

وقد صادف و ظهرت الفنانة بشرى بجاكيت كاروهات مشابهة لجاكيت منة فضالى، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات، ونسقت أيضا معه بنطلون جينز وبوت أنيق باللون البنى.
مين أحلى .. منة فضالى وبشرى تتألقان بإطلالة متشابهة.. صور
مين أحلى .. منة فضالى وبشرى تتألقان بإطلالة متشابهة.. صور
مين أحلى .. منة فضالى وبشرى تتألقان بإطلالة متشابهة.. صور
مين أحلى .. منة فضالى وبشرى تتألقان بإطلالة متشابهة.. صور
مين أحلى .. منة فضالى وبشرى تتألقان بإطلالة متشابهة.. صور
مين أحلى .. منة فضالى وبشرى تتألقان بإطلالة متشابهة.. صور
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